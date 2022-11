Speciaal team moet Noordenveldse woningbouw vlottrekken

1000 woningen wil Noordenveld er tot 2040 bij gaan bouwen in de eigen gemeente. Om die grote ambitie waar te maken, is volgens het college van B en W een achtkoppig team van experts nodig.

Daarom vraagt het college jaarlijks 680.000 euro aan de Noordenveldse raad. Met dit geld moeten experts op het gebied van woningbouw verleid worden om in de kop van Drenthe aan de slag te gaan. "De huidige bezetting is te dun om aan onze ambitie te voldoen", aldus verantwoordelijk wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen). Tijdens de raadsvergadering van gisteravond lichtte hij de plannen nog maar eens toe.

Stevige ambitie

Volgens de wethouder is er wel degelijk kennis en kunde op het gebied van woningbouw aanwezig op het gemeentehuis in Roden, maar moet het team versterkt worden. "We hebben een stevige ambitie en dan moeten er mensen bij."

Oppositieleider Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) denkt er het hare van. "Er moet naar behoefte worden gebouwd, maar ik vraag mij af of je direct een team van 8 mensen moet aanstellen. 680.000 euro voor de komende 4 jaren: tel uit je verlies."

'Veel geld'

Nieboer denkt dat er binnen het huidige personeelsbestand nog wel wat te regelen valt. "Er gaan mensen met pensioen of naar een andere werkgever, kijk of je die ruimte van binnenuit kunt opvullen. Ga niet direct zo'n groot bedrag reserveren. Dat is gemeenschapsgeld dat je ook anders kunt besteden."

Volgens Lijst Groen Noordenveld valt het niet te rijmen dat Noordenveld bijna 7 ton uittrekt voor deze experts, maar ondertussen wel de onroerendezaakbelasting (OZB) verhoogt. Wethouder Darwinkel denkt daar anders over. "We hebben te maken met een stijging van 4 procent, terwijl de inflatie veel hoger ligt. Wij denken dat we niet ontkomen aan een stijging van de OZB in deze tijd." Hij vindt 4 procent stijging in dat licht bezien dan ook meevallen.

Bakker op de hoek

De vraag is of de gemeente Noordenveld überhaupt aan acht experts kan komen die de woningbouw vlot kunnen trekken. "We hebben te maken met een heel krappe arbeidsmarkt", zegt wethouder Darwinkel. "Daarom moeten we goed kijken waar we mensen kunnen inhuren. Er zijn best mensen te vinden die voor een andere gemeente al werk doen en misschien bij ons ook wat uren bezig willen met woningbouw."

Nieboer van Lijst Groen Noordenveld denkt dat het niet realistisch is om te verwachten dat de gemeente een goed 'woningbouwteam' op de been krijgt. "Daarom vinden wij dat de gemeente dit geld voor een deel anders moet bestemmen. Benut het bijvoorbeeld om de bakker op de hoek te helpen met het betalen van zijn energiekosten."