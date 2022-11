Hoogeveen wil volgend jaar meldplicht voor carbidschieters

Hoogeveen wil een meldingsplicht voor carbidschieten invoeren tijdens oud en nieuw. Dat had dit jaar al moeten gebeuren, maar vanwege de drukke agenda van de raad is het besluit uitgesteld naar volgend jaar.

Om dat plan uit te voeren moet de algemene plaatselijke verordening (apv) worden aangepast. De gemeenteraad moet zich daarover buigen. "Dit jaar zit de agenda van de raad nog bomvol. Er is geen ruimte om hierover een beslissing te nemen. Dus is het verschoven naar volgend jaar", laat een woordvoerder weten.

Tot nu toe bestaat er nog geen overzicht van mensen die carbid schieten. "En daarom kunnen wij in voorkomende gevallen slechts incidenteel problemen tackelen. Met de meldplicht krijgen we een positie aan de voorkant, in de faciliterende en preventieve sfeer", aldus de gemeente.