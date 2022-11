Opgelet: vanaf vandaag veel militaire helikopters boven Drenthe

400 militairen uit Assen

De oefening wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikoptercommando. In totaal doen er meer dan duizend militairen mee waarvan ongeveer 400 militairen uit Assen. Een andere groep is zich aan het voorbereiden op de missie in Roemenië. Zo staat de Luchtmobiele Brigade ineens volop in de schijnwerpers.

"Voor ons is dat goed", legt majoor Maarten Grendel uit. "Ik denk dat dat bijdraagt aan het begrip wat mensen hebben voor oefeningen. Er komt soms best wat geluid bij kijken of militairen die opeens door je straat lopen maar als mensen een beeld hebben bij waarom we dit doen, dan is dat voor ons alleen maar positief."

Complexe opdracht

Met de oefening traint Defensie de samenwerking tussen helikoptereenheden en grondtroepen. Grendel: "Je kunt je voorstellen dat als je met met meer dan twintig helikopters en met honderden militairen tegelijkertijd zo'n complexe operatie gaat uitvoeren, dan komt daar heel veel coördinatie bij kijken."

Dat de oefening juist in Nederland gehouden wordt is opvallend. Voorafgaande jaren werd voornamelijk voor een locatie in Amerika gekozen. Ze vonden in Nederland wel plaats, in 2018 bijvoorbeeld nog, maar niet op zo'n grote schaal. "Omdat je daar veel meer ruimte hebt", legt Grendel uit. "Daarnaast oefenen we ook veel op militaire oefenterreinen of in Europa zoals Duitsland, Polen of Roemenië omdat daar ook de mogelijkheden wat ruimer zijn dan hier."