Meppeler stijldansers naar WK: 'Te veel ons best doen is de valkuil'

Volgende week is Assen het centrum van stijldansen. In de zalen van De Bonte Wever wordt gestreden om de wereldtitel bij het ballroom- en latindansen. De Nederlandse inzending komt uit Meppel: Vincent Steenbrink won in juni van dit jaar het NK en wordt daarom namens Nederland ingezonden. Momenteel is hij volop in voorbereiding.

"Vroeger zat ik gewoon op voetbal", zegt Vincent Veenbrink lachend. "Stijldansen, zeker ballroom en latin, was niet echt mijn ding."

Maar zulke dingen kunnen veranderen als je oom eigenaar is van een dansschool. "Dit is de dansschool van mijn oom Henk Hulzebos", vervolgt Veenbrink, terwijl hij trots om zich heen kijkt. "Hier ben ik ooit begonnen toen ik 9 jaar was. Dat is inmiddels ook alweer jaren geleden. Ik ben net 30 geworden, dus dan ben ik al meer dan twintig jaar aan het dansen. Terwijl ik op voetbal zat is het mijn oom een keer gelukt om me op een vrije avond de dansschoenen aan te laten trekken. En toen ben ik eigenlijk nooit weer gestopt."

'Sacrifice'

Enkele jaren later kwamen al de grote ambities. "Op mijn veertiende zei ik: ik wil Nederlands kampioen worden. Vanaf dat moment heb ik er alles aan gedaan. Nu trainen we samen vijf keer per week. En nog een dag in de week naar de sportschool. Dat is wel ons leven."

En die ambitie werd waargemaakt: in juni dit jaar werd het stel Nederlands kampioen. "Toen zeiden mensen: daar heb je vast heel veel voor de gedaan", vervolgt de danser. "Dat klopt. Ik denk dat we er allebei nog veel meer voor hebben gelaten. Onze buitenlandse trainers zeggen altijd: you have to sacrifice. Naast hard werken is dat belangrijk en dat hebben we gedaan. Als je dan een keer wint is dat het allemaal waard."