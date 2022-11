Het Drentse Landschap niet blij met hut van kinderen in bos bij Nieuw-Buinen

Een hut bouwen in het bos. Het klinkt zo leuk, maar het mag niet altijd. Medewerkers van Het Drentse Landschap kregen een belletje van een aanwonende dat er door kinderen een hut in het Buinerhorsterbos bij Nieuw-Buinen was gemaakt. Daar waren de medewerkers van de natuurorganisatie niet zo blij mee.

"Hier is het", laat Jantinus Dokter van Het Drentse Landschap zien. Hij wijst de plek aan waar kinderen de afgelopen weken de hut hebben gemaakt. Tussen de bomen door is een soort loopbrug gemaakt met een uitkijkpunt over het water in het bos. Achter de loopbrug is een hutje te vinden. Met houten platen en schroeven is het in elkaar gezet. Het dak bestaat uit houten platen met een stuk zeil.

'Afspraken'

Dokter merkt op dat het mooi gebouwd is. "Ik denk dat dit toekomstige timmermannen zijn", zegt hij, terwijl hij onder de loopbrug doorloopt. "Ik vind het helemaal niet erg, als het maar in goed overleg is gebeurd. We kunnen er afspraken over maken. Maar wat je hierboven ziet is dat er schroeven in de bomen zitten, daar ben ik geen voorstander van." Hij ziet liever een hut van natuurlijke materialen: dus bijvoorbeeld takken die in het bos liggen.

Gevolgen voor de natuur heeft het niet, zegt Dokter. Al is er wel een vuilniszak met afval achter de hut achtergelaten. Een feestmaal voor de vliegen, zo lijkt het.