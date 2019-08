Zuidlaarder vindt Russisch flesje in de bosjes, 'waarschijnlijk cynaide'

Zondagmiddag, half vier. Dijkman is samen met een andere man bezig het terrein van het voormalig sanatorium aan de Stationsweg in Zuidlaren uit te pluizen met een metaaldetector. Dat is één van hun hobby's. Plots zien ze iets in de bosjes liggen."Mijn kameraad pakt het flesje op en vermoedt meteen dat het foute boel is", vertelt Dijkman tegen RTV Noord . In het flesje zitten witte korrels. Om wat voor stof het gaat, weten de mannen dan nog niet. Het opschrift is in het cyrillisch (Russisch). Maar het doodshoofd op het etiket belooft niet veel goeds.De mannen waarschuwen direct de politie. Als de agenten arriveren, zien ze gelijk dat het serieus is. Ze nemen foto's, bellen rond en dan blijkt dat het om het dodelijke kaliumcyanide gaat.Dijkman is bepaald niet blij met de vondst. Hij woont inmiddels 2,5 jaar 'antikraak' op het terrein en heeft een eigen bouwbedrijf. Op slechte publiciteit zit hij niet te wachten."Vorige maand was ik aan het magneetvissen in de vijver en vond die mortiergranaat, op 150 meter van de plek waar we dit flesje hebben gevonden. Dat heeft toen een hoop heisa veroorzaakt. Los daarvan: mijn kinderen spelen regelmatig hier op het terrein. Wat als zij het flesje hadden gevonden?"Overleg tussen de politie en de gemeente leidt tot de inschakeling van een gespecialiseerd bedrijf. Een medewerker in beschermende kleding neemt het flesje mee. Dan is het inmiddels half negen in de avond. In de tussentijd houden de agenten de boel in de gaten."Het flesje is weggehaald in opdracht van de gemeente", zegt een politiewoordvoerder. "Waarschijnlijk zat er inderdaad kaliumcyanide in, maar dat is niet verder onderzocht."