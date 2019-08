Reddingsbrigade positief over les in zwemmen in open water

De SP ziet dat steeds minder mensen zwemmen en het aantal verdrinkingen in Nederland stijgt. Daarom presenteert de partij een plan met voorstellen. "Het is belangrijk om je vaardigheden te onderhouden. Je moet dus sowieso regelmatig blijven zwemmen", reageert André Berends van de Reddingsbrigade Zuid-Oost Drenthe op het actieplan.Het zwemmen in open water is een verhaal apart. Dan krijgen kinderen te maken met factoren die geen rol spelen in het zwembad, weet Berends. "Er staat stroming en het water is veel kouder. Onze reddingsbrigade heeft al eens les gegeven in open water en dan merkt iedereen direct de verschillen."De SP pleit in het actieplan voor meer toezicht bij populaire zwemlocaties. Volgens de partij moeten provincies de risico’s beter in kaart brengen en zwemveiligheidsbeleid maken. "In Drenthe is er weinig toezicht bij de recreatieplassen", schetst Berends de huidige situatie. "Het is dan lastig om iets te doen als iemand in nood raakt. Zwemmers moeten goed op elkaar letten."Het actieplan hekelt daarnaast het feit dat zwemdiploma's nu nogal uiteen lopen. "Ons advies is om les te nemen bij een aanbieder die is aangesloten bij het Nationaal Zwemdiploma. Dan zit je sowieso goed", aldus Berends. "De verschillen zijn groot, al kan een beunhaas ook prima werk afleveren. Maar dat weet je van tevoren niet."