Herfstwandeling op landgoed Overcingel: 'Het is hier eigenlijk altijd mooi'

Met de krokuswandeling krijgen bezoekers van landgoed Overcingel in Assen al jarenlang een voorproefje van de lente. Vandaag is er voor het eerst een najaarsvariant van dit initiatief, in de vorm van een herfstwandeling.

Geen bloeiende krokussen die in het voorjaar de gazons paars kleuren, maar verkleurde bladeren aan de bomen en de geur van paddenstoelen. Dat is een notendop het verschil tussen beide wandelingen op het Asser landgoed. "De krokuswandeling is hartstikke mooi, maar tijdens de rest van het jaar is het landgoed ook een prachtige plek om te wandelen", zegt Bert Broekman, vrijwilliger bij Overcingel.

'Altijd mooi'

Het achttiende-eeuwse landgoed ligt in het centrum van Assen en is bijna vijf hectare groot. "Ik ben hier elke week en ik vind het hier eigenlijk altijd mooi. We hebben cultuur, een boomgaard, een tuin en een bos", vertelt Broekman. "Ik kom altijd weer dingen tegen die leuk zijn om naar te kijken. Als je er maar oog voor hebt. In de herfst heb je mooie kleuren."

"Natuurlijk vertellen we tijdens de herfstwandeling ook over de geschiedenis van het landschap. We lopen zo'n anderhalf uur met de mensen rond. Er zijn twee gidsen en in totaal kunnen dertig mensen mee." In de tuin van het landgoed is tevens de fototentoonstelling Veranderend landschap te zien met werk van fotograaf Sake Elzinga.

Portret in levende boom

Volgens Broekman zal de herfstwandeling ook langs het portret van Henk van Lier Lels gaan. Tientallen jaren lang was hij eigenaar van het landgoed, maar in 2019 overleed hij. Kunstenaar Gert Sennema sneed zijn portret in een levende boom en dat deed nogal wat stof opwaaien. Broekman: "Als iets bijzonders is, zijn er altijd mensen die er een mening over hebben. En dat mag natuurlijk."

Broekman heeft zelf ook een favoriete plek op het landgoed. "Ik vind het nog altijd mooi om aan het einde van de spiegelvijver te zitten. Dat is een heel mooie plek om even rond te kijken. En je ziet dan ook allerlei weerspiegelingen in het water."