Dochtertje (9) van vermoorde Eva Balogh had een vermoeden: 'Mama is door papa vermoord'

De politie werd in april 2021 al geconfronteerd met vermoedens van mensen dat Eva Balogh (37) niet meer in leven was. Ze stuurde haar kinderen, die in een pleeggezin verbleven, op 4 maart 2020 een laatste kaartje. "Ik denk dat mama door papa is vermoord", zei de toen 9-jarige dochter tegen haar pleegouders.

Haar vader Jan Willem H. zit vandaag als moordverdachte voor de rechtbank in Assen. Het lichaam van Balogh werd op 7 februari gevonden in een dakkoffer, die ronddobberde in het Oranjekanaal bij Orvelte.

De dochter werd in april vorig jaar door de politie gehoord. Ze vertelde dat ze weleens had gezien dat haar vader dreigend met een mes voor haar moeder stond. Ze hoorde dat haar vader op dat moment riep: "Ik ga je ooit doden." Haar moeder antwoordde: "Dat ga je niet doen." Waarop haar vader vervolgens zei: "Ja, dat doe ik wel".

De kinderen waren in oktober 2019 uit huis geplaatst. Er was sprake van geweld en drank- en drugsgebruik binnen het gezin. De moeder wilde via de rechter de kinderen graag terug.

Alle contact verbroken

Ze had veelvuldig contact met de kinderen en stuurde hen vaak kaartjes. Dat stokte begin maart 2020. Ook de instanties kregen geen contact meer met de vrouw. In december deed de familie van Balogh bij de politie in haar geboorteland Hongarije melding van de vermissing van de vrouw. Ze kregen al tijdenlang geen contact meer met haar, dat was voor hen vreemd.

In februari 2021 kreeg Nederland vanuit Hongarije een rechtshulpverzoek binnen. De politie start in april een groot onderzoek naar de vermissing.

Grootschalig onderzoek

Vele getuigen, onder wie het dochtertje, zijn gehoord. Ook zijn telefoongegevens bekeken en zijn bankrekeningen doorgespit. Jan Willem H. werd in kader van de verdwijning in juni 2020 gehoord, zijn voormalig partner was toen al maanden dood. H. zei tegen de politie dat hij Eva Barlogh nog had gesproken. "Dat is gelogen", zei de man nu tegen de rechter. Uit het onderzoek blijkt dat hij haar begin maart in hun kamer aan de Rolderstraat in Assen had gewurgd. H. maakte april 2020 een bedrag van 5.500 euro over van haar rekening naar zijn rekening, bekende de man. Tegen de politie zei hij dat Barlogh daarmee een schuld aan hem had afbetaald.

De politie tastte daarna nog een jaar lang in het duister. Er kwam uiteindelijk een doorbraak in de zaak toen een dakkoffer in het Oranjekanaal bij Orvelte dreef. Daarin zat het stoffelijk overschot van Eva Balogh.