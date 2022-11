Gemeente Emmen: Dak winkelcentrum De Weiert mag er (deels) af

Het dak mag er deels af in winkelcentrum De Weiert in Emmen. Tenminste, als het aan de gemeente Emmen ligt. Niet als feestje, maar als broodnodige aanpassing om meer leven in de brouwerij te brengen tussen de Monet- en Kleepassage. De gemeente wil in gesprek met de pandeigenaren om een gedeelte van het winkelcentrum drastisch op de schop te nemen.