Het paddenstoelenseizoen is geopend

ontdek deze opvallende paddenstoelen

Greetje Vierhoven, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, fietste gisteravond door het bos bij de Hezenes in Diever en legde onder andere de kleverige koraalzwam vast.Ook Rob Chrispijn van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe heeft deze zwam alweer gezien. "Het is een soort die leeft van de vertering van dood naaldhout en na de regen van afgelopen week op beschaduwde plekken in het bos tevoorschijn komt. Deze soort heeft niets te maken met rechte koraalzwammen. Die zijn veel groter en leven in symbiose met loofbomen."Bij een zomer met wat meer regen zijn volgens Chrispijn de paddenstoelen al in juli te zien. "We hebben een ongelooflijk droge tijd gehad, nu er wat regen is gevallen komt het los."Chrispijn verheugt zich op het komend paddenstoelenseizoen. "Vooral in de hoop dat het niet zo dramatisch slecht zal zijn als vorige jaar. Het was toen heel droog."