Stelling: Van bedreigde diersoorten blijf je af

In Genève praten 183 landen een week lang over het CITES-verdrag, dat sinds 1975 in totaal 5.600 diersoorten en 30.000 plantensoorten beschermt.

En ze hebben allemaal uiteenlopende belangen. Er is een recordaantal voorstellen om het verdrag te veranderen. Zo willen vier Afrikaanse landen bijvoorbeeld een versoepeling van de handel in ivoor. Andere landen zijn daar mordicus tegen, omdat stropers elk jaar tussen de 30.000 en 40.000 olifanten doden. In dat tempo is de olifant in de vrije natuur over tien jaar uitgestorven.Ook de giraf staat op de agenda. De laatste 30 jaar is hun aantal met 40 procent afgenomen. Onder andere door de groeiende vraag uit Aziatische landen naar de botten en de staart van het dier. Die zouden een geneeskrachtige werking hebben.Vind jij dat er onderhandeld kan worden over bedreigde dier- en plantensoorten, of moeten die allemaal worden beschermd?