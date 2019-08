Drents Museum heeft mot met Franse tuin van Ontvangershuis

De befaamde buxusmot heeft inmiddels flink vat gekregen op de speciaal ontworpen buxustuin, ondanks extra voeding en een snoeiactie van de planten. "Het begon klein, maar het is steeds erger geworden. En de tropische hitte van vorig jaar en dit jaar heeft de zaak er niet beter opgemaakt", verzucht Hylke Zikken, hoofd operationale zaken bij het museum.De hovenier hield eerder dit jaar een grote snoeiactie, maar die lijkt weinig effect te hebben. "De hoop was dat met het fors terugsnoeien van alle buxushagen er weer voldoende jonge loten aan de bosjes zouden komen. Maar je ziet het resultaat, hier en daar zie je wat nieuwe groene takjes, maar veel haagjes zijn echt morsdood."Het Ontvangershuis is het oudste huis van Assen, en is sinds 1959 onderdeel van het Drents Museum. De 18e eeuwse Franse tuin is ontworpen met fraaie buxushagen, ter ere van Lodewijk Napoleon. Die logeerde er in 1809 en gaf Assen stadsrechten. Tegenwoordig zit het grootste poppenhuis van ons land in het Ontvangershuis. Daar gaan kinderen 250 jaar terug in de tijd met de familie van Lier.Zikken gaat deze week met de hovenier om tafel om te kijken naar het meest toekomstbestendige plan voor de historische buxustuin. "Want zoals het er nu bijligt kan niet langer. We moeten toch naar een langdurige oplossing."Een van de oplossingen is de dode buxushagen eruit halen en vervangen door nieuwe. "Maar dan loop je het risico dat straks de buxusrups weer toeslaat. Dus is een tweede optie alles eruit en een andere groene struik erin, zoals hulst. Dat is wel bestand tegen rupsen en ook tegen hitte. Ons klimaat wordt er namelijk ook niet beter op voor de buxus. Alleen is de tuin dan niet langer authentiek", aldus Zikken.De kosten van complete vervanging van de tuin lopen al snel in de 15.000 euro, zo is geraamd. Hiervoor is al geld gereserveerd. Officieel is het historische Ontvangershuis eigendom van de provincie Drenthe, en dus ook de tuin. "Maar wij betalen de rekening voor deze tuin, omdat wij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Het tuindak van het nieuwe museumgedeelte, dat betaalt de provincie", zegt Zikken.De rups van de buxusmot en de buxusschimmel zijn sinds een paar jaar een plaag voor veel tuinen in ons land. Vooral historische buxustuinen leggen het loodje. Zo moest ook al bij Paleis het Loo in Apeldoorn 27 kilometer aan buxushagen vervangen wordenOp dit moment zijn hoveniers in de buxustuin achter het Ontvangershuis bezig met regulier onderhoud, zoals het verwijderen van onkruid. De buxushagen zelf laten ze vooralsnog met rust, tot duidelijk is wat het definitieve plan wordt.