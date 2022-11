Ruim 50 miljoen voor installatie in Echten: 'Eitje koken dankzij poep van je buurman'

Waterschap Drents Overijsselse Delta investeert 51,9 miljoen euro in de slibgistingsinstallatie bij de waterzuivering in Echten. Het geld is bedoeld voor de herbouw en uitbreiding van de installatie, waarbij groen gas uit rioolslib wordt gehaald.

De installatie werd begin 2019 stilgezet, onder meer omdat het niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Het waterschap besloot daarop een nieuwe duurzame installatie te laten bouwen. Aanvankelijk werd ingezet op een kostenplaatje van ruim 36 miljoen, maar nu trekt het waterschap beduidend meer uit.

'Extra goed filteren'

Het in Echten geproduceerde groene gas kan worden geleverd aan netwerkbedrijf Rendo, dat in 2030 alleen nog maar groen gas via het bestaande gasnet wil leveren. "Door het biogas extra goed te filteren en er groen gas van te maken, kun je simpel gezegd een eitje koken dankzij de poep van je buurman", zegt dagelijks bestuurslid Marion Wichard van het waterschap met een knipoog.

"We verwachten per jaar groen gas te leveren voor het gemiddelde gebruik van zo'n 1.000 huishoudens. De koolstofmonoxide die bij de productie van dit gas vrijkomt, vangen we af", aldus Wichard. "Daarnaast is warmte nodig voor de grote gistingtanks op de rioolwaterzuivering. Die warmte halen we uit het gezuiverde rioolwater. Hoe duurzaam en circulair wil je het hebben?"

'Nieuwe normaal'

Wichard is zich bewust van de forse investering. "Toch gaan we er voor. Uiteindelijk moet dit het 'nieuwe normaal' worden binnen ons waterschap. Dat betekent minder primaire grondstoffen gebruiken, grondstoffen terugwinnen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en energie en warmte winnen uit rioolwater. Hiermee dragen we bij aan het landelijke klimaatakkoord."