Bijtende hondenkwestie kost De Wolden tienduizenden euro's

Onlangs stelde de rechtbank dat voormalig burgemeester Roger de Groot misbruik heeft gemaakt van zijn bevelsbevoegdheid. Inbeslagname had alleen gekund direct tijdens het bijtincident of wanneer er onmiddellijke dreiging zou ontstaan. Hij greep pas twee weken later in en dat kan niet. Huidig burgemeester Inge Nieuwenhuizen liet weten het niet eens te zijn met die uitspraak. De gemeente besloot in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Daardoor kunnen de kosten nog verder oplopen, omdat de gemeente gebruik blijft maken van externe juristen.