ASTRON ziet bouw megatelescoop stap dichterbij komen

Met de telescoop, die zal bestaan uit duizenden schotels en antennes, moeten wetenschappers kunnen terugkijken in de tijd tot net na de oerknal. Hij zal worden gebouwd in Zuid-Afrika en Australië en is deels gebaseerd op de LOFAR-telescoop bij Exloo.ASTRON leidt de Nederlandse deelname aan het internationale project in goede banen. "Ik ben erg trots dat Nederland een van de oprichters is van het nieuwe SKA Observatorium", zegt professor Carole Jackson, van ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie in Dwingeloo. "We kijken ernaar uit om dit werk met onze nationale en internationale partners voort te zetten om de SKA tot een succes te maken."Een netwerk van centra gaat de gegevens van de telescoop verwerken en archiveren. Ook Nederland zal zo'n centrum opzetten dat werkgelegenheid biedt aan hoogopgeleide onderzoekers, ontwikkelaars en ondersteunende ICT-dienstverleners. Voor de radiotelescoop trekt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30 miljoen euro uit.De andere landen die het verdrag hebben ondertekend, Australië, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, China, Italië en Portugal, doorlopen momenteel een vergelijkbaar ratificatieproces. Het verdrag treedt in werking zodra ten minste vijf landen de ratificatie hebben voltooid.