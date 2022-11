Verdachte dakkoffermoord: ‘Er is niets met mij aan de hand’

De 52-jarige Jan Willem H. uit Assen vindt niet dat er iets met hem aan de hand is. De man bekende dat hij in maart 2020 zijn partner heeft gewurgd en vervolgens twee jaar lang verborg hij haar lichaam. De man wilde zich niet psychisch laten onderzoek: "Er is niets met mij aan de hand, dan hoef ik mij ook niet te laten onderzoeken", zei de man vandaag tegen de rechtbank in Assen.

De moord werd in februari van dit jaar ontdekt toen een dakkoffer ronddobberde in het Oranjekanaal bij Orvelte. In de koffer zat het lichaam van een vrouw dat al grotendeels was ontbonden. Een DNA-onderzoek wees uit dat het lichaam van de vermiste Eva Balogh uit Hongarije was. De tattoos op de onderarm van het stoffelijk overschot kwamen overeen met de tattoos van de vermiste vrouw.

Grote zorgen

H. werd op 11 februari opgepakt en zit sindsdien vast. Het onderzoek naar de vermissing van zijn partner liep vanaf februari 2021 na een rechtshulpverzoek vanuit Hongarije. Familie van de vrouw deed drie maanden eerder melding van vermissing. Er waren grote zorgen over haar verblijf bij H. in Nederland. Tijdens dat onderzoek werden meerdere personen gehoord. Zij hadden vanaf maart 2020 geen levensteken meer van de vrouw vernomen.

Een mes in haar handen

H. bekende dat hij zijn partner begin maart 2020 in hun kamer aan de Rolderstraat had gewurgd na een ruzie. Hij voelde zich door haar aangevallen, want ze had een mes in haar handen, zei hij tegen de rechter. Toen hij merkte dat ze dood was, wikkelde hij haar in een sprei en legde haar onder hun bed. Daar lag het lichaam enkele weken. Daarna verstopte hij het in een dakkoffer.

Bekentenis na veel cocaïne

Zijn zoon uit een eerdere relatie verklaarde later bij de politie dat zijn vader na een flinke hoeveelheid cocaïne hem vertelde dat hij Eva had vermoord en had verborgen. Ook zijn dochter, die hij met Eva heeft, vertelde in april 2021 tegen de agenten dat ze haar vader een keer met een mes in zijn hand tegenover haar moeder had gestaan. De man riep dat hij haar 'een keer zou vermoorden'. H. zei tegen de rechter dat dit niet waar was.

Gruwelijk gegeven

Hij durfde niet naar de politie te stappen, omdat hij zijn kinderen niet wilde confronteren met dit gruwelijk gegeven: hun moeder was door hem vermoord. De man wilde niet meewerken aan een onderzoek door een psychiater. Het Openbaar Ministerie (OM) liet hem observeren in het Pieter Baan Centrum. Ook daar wilde hij niet meewerken. Het PBC kan daardoor geen uitspraak doen over een eventuele psychische stoornis.

Man met twee gezichten

De Asser verdachte heeft een strafblad en vele meldingen achter zijn naam staan met betrekking tot huislijk geweld. Hij legt alle schuld buiten zich neer, meldden de deskundigen. De man heeft trekken van narcisme en borderline. Hij kent geen empathie voor anderen, zeiden ze. De man met twee gezichten: aan de ene kant een vriendelijke man en aan de andere kant een man met een heel kort lontje.