Ook Coevorden moet de wolf niet: 'Dit gaat uit de hand lopen'

Ook Coevorden vreest de wolf. De partijen BBC2014 en CDA vinden dat de gemeente Coevorden alles in het werk moet stellen om maatschappelijke onrust te voorkomen, nu er ook regelmatig een zwervende wolf in de gemeente Coevorden opduikt en voor leed bij boeren zorgt.

"Waar de wolf zich in Zuidwest-Drenthe heeft gevestigd, is er af en toe een zwervende wolf in de gemeente Coevorden gespot", is te lezen in de motie van BBC2014 en CDA. Gesprekken met de provincie, het Rijk, de Veiligheidsregio en andere belanghebbende organisaties moeten ervoor zorgen dat er duidelijkheid komt over wanneer de wolf verjaagd of afgeschoten mag worden.

De raad, behalve de partijen PvdA en PAC, stemde in met de motie.

Gevoel van onveiligheid en angst

"Het is onacceptabel dat wolven inmiddels al meerdere keren en op grote schaal landbouwhuisdieren aanvallen en hebben gedood", vindt Henk Mulder van BBC2014. "Dit veroorzaakt bij veel inwoners een gevoel van onveiligheid en angst. Bert Albring, boer van beroep en raadslid namens de VVD, vult aan: "Het moge duidelijk zijn dat dit uit de hand gaat lopen."

Jerry Stoker van oppositiepartij PAC wijst de gemeenteraad erop dat de gemeente niet over het wolvenbeleid gaat: "Het zijn Europese richtlijnen en de wolf geniet zware bescherming."

De motie luidt als volgt: "De wettelijke mogelijkheden om actie te ondernemen richting de wolf zijn zeer beperkt, omdat de wolf niet gedood of gevangen mag worden bij natuurlijk gedrag." Maar BBC2014 en CDA willen duidelijkere uitzonderingen op die wettelijke regels.

'Gemeente geen bevoegd gezag'

Burgemeester Renze Bergsma laat weten van de zorgen op de hoogte te zijn: "Naar aanleiding van dierenslachtoffers in onze gemeente hebben we contact gehad met agrariërs." Samen met burgemeester Karel Loohuis vormt hij een kopgroepje in de gesprekken over de wolf met gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) van de provincie.

Bergsma plaatst enkele kanttekeningen bij de eis van beide partijen: "We zijn al in overleg. Wat betreft de criteria zijn we afhankelijk van de provincie, zij zijn het bevoegd gezag. De gemeente gaat geen toezicht houden op schade-afhandelingen, maar als dat fout gaat, gaan we kijken of we daarin kunnen helpen."