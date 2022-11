Jaar cel voor oplichting met zonnepanelen in Eelde en Vries

De 37-jarige Theo de B. uit Groningen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar omdat hij in Noord-Nederland twaalf particulieren heeft opgelicht bij de verkoop van zonnepanelen. Dat deed hij onder andere in Eelde en Vries. De man moet de gedupeerden ongeveer een ton terugbetalen.

De B. runde een spookbedrijf, waarmee hij de indruk wekte een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te zijn. Hij incasseerde al met al 99.000 aan betalingen, maar stak geen vinger uit voor zijn klanten. Het geld ging op aan zwemlessen, Netflix, horecabezoek en een leasecontract voor een Mercedes.

Advies, offerte en factuur

Zijn slachtoffers, die belangstelling hadden voor zonnepanelen, kwamen via internet uit op zijn website. De verdachte ging vervolgens bij hen op bezoek voor een adviesgesprek, en bracht een offerte uit. Daarop volgde vrij snel een factuur, met de toezegging dat binnen vier weken na betaling van het volledige bedrag zou worden geleverd en geïnstalleerd. Daarna bleef het stil en hadden de klanten geen mogelijkheid de man te traceren.

In februari 2020 besteedde het televisieprogramma Opgelicht aandacht aan deze zaak. Van B. werd kort daarop aangehouden. De man weersprak dat hij willens en wetens mensen oplichtte. Door de toenemende drukte liep hem alles over de schoenen. Bovendien ging hij naar eigen zeggen met een leverancier in zee, die hem weer fleste.

Lang strafblad