Eis: 17 jaar cel voor doodslag partner en wegmaken lijk in dakkoffer

Voor doodslag op zijn partner, het wegmaken van haar lichaam en diefstal van haar geld is voor de rechtbank in Assen tegen de 52-jarige Jan Willem H. uit Assen 17 jaar cel geëist. Het stoffelijk overschot van de vrouw zat in een dakkoffer, die op 7 februari in het water dreef van het Oranjekanaal bij Orvelte.

H. werd vier dagen later aangehouden en bekende vrijwel meteen dat hij de vrouw begin maart 2020 al had gewurgd. Hij wikkelde haar lichaam in plastic en dekens en verborg het twee jaar lang in een dakkoffer. De naden van de koffer had hij dicht gekit. De vrouw werd in december 2020 door haar familie in Hongarije als vermist opgegeven. Na een rechtshulpverzoek startte de politie in Nederland een grootschalig onderzoek.

In kader van dat onderzoek werd ook H. gehoord. Hij vertelde dat hij de vrouw recentelijk nog had gezien en dat ze met een andere man weg was. "Dat was gelogen", zei hij vandaag tegen de rechter. Hij zette daarbij bewust de familie op het verkeerde been, zei de officier van justitie. Het laatste levensteken van de vrouw was op 4 maart in de vorm van een kaartje naar haar kinderen, die bij een pleeggezin verbleven.

H. raakte begin februari in paniek toen zijn vader de berging wilde opruimen waar het lichaam in de dakkoffer lag verstopt. De man kocht cement en zand om de koffer te verzwaren en boorde gaten in het dak, in de hoop dat de koffer zou zinken toen hij het in het Oranjekanaal gooide. Maar buurtbewoners zagen de koffer in het water liggen en belden de politie. Een van hen herinnerde zich een man in een bestelbus, die twee dagen eerder iets in het water kieperde.