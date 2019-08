Vrouw vrijgesproken van diefstal Van Boeijen Assen

Tegen de vrouw was een taakstraf van 100 uur geëist.De Zwolse was in 2018 bij de instelling werkzaam als interieurverzorgster, toen bij Van Boeijen diefstal van geld werd ontdekt.De vrouw zou op 13 september vorig jaar met een pinpas van de instelling 877 euro hebben gepind, zo luidde de aanklacht. De pinpas, die bestemd is voor boodschappen voor de bewoners van de instelling, lag in een kluis die was afgesloten met een code.De vrouw ontkende stellig dat ze met de pinpas van de instelling heeft gepind. Ze gaf ook aan dat ze de codes van zowel de kluis als de pinpas niet wist. ”Het enig wat ik deed was schoonmaken."Op de ochtend van 13 september meldde de vrouw zich, na een aantal uren schoonmaken, ziek. Om ongeveer 10.00 uur was zij naar huis gegaan. Het gerucht gaat dat ze vlak voor haar vertrek twee medewerkers zou hebben horen praten over de codes van de kluis én over de code van de pinpas. De pinpas- en kluiscode hadden de medewerkers opnieuw uitgewisseld, omdat een van de medewerkers die was vergeten.Nog diezelfde ochtend werd er een vrouw gezien bij een pinautomaat in Assen. Van de transactie werden beelden gemaakt. Agenten meenden de vrouw op de beelden te herkennen.De vrouw zei tegen de rechter dat ze had gebroken met haar familie. Sinds die breuk zou haar familie haar lastigvallen. “Het kan heel goed mijn zus zijn geweest. Zij lijkt heel erg op mij."Ook de raadsvrouw van de Zwolse vond de camerabeelden van de vrouw bij de pinautomaat niet overtuigend. “Mijn cliënte draagt nooit een petje. Daarbij wist ze de pincodes niet en was ze ten tijde van het gesprek tussen medewerkers over de codes al ziek naar huis gegaan."Aanvankelijk werd de vrouw ook verdacht van diefstal van 250 euro en van cadeaubonnen uit de kluis van de instelling. Maar voor dat feit had de officier, wegens te weinig bewijzen, al vrijspraak voor de vrouw gevraagd. Zodoende bleef enkel de verdenking van de pas- en pindiefstal over.Op de vraag van de rechter hoe haar zus dan aan de pinpas uit de kluis zou zijn gekomen, gaf de vrouw geen antwoord. “Ondanks de zeer sterke aanwijzingen uw richting uit, kan ik niet anders dan u vrijspreken", zei de rechter.De vrouw is niet meer werkzaam bij Van Boeijen.