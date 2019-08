Twee maanden cel voor man die drie jaar rondreed met vervalst rijbewijs

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.Tijdens een verkeerscontrole op 19 april bij Zwartemeer werd de man gevraagd zijn rijbewijs te laten zien. De dienstdoende agenten fronsten meteen hun wenkbrauwen bij het zien van 'enige afwijkende' kleuren op het pasje. Na onderzoek bleek het te gaan om een vervalst rijbewijs, dat was afgegeven in Letland.De man bekende dat hij het rijvaardigheidsbewijs drie jaar geleden voor 1.000 euro in Letland had gekocht. Voordat hij het vervalste certificaat aanschafte, was hij in Duitsland gezakt voor een rijvaardigheidstest. Daarna was hij begonnen met sjoemelen."Meneer kocht er naast zijn autorijbewijs ook maar een motorrijbewijs bij. Levensgevaarlijk, want wat had er niet kunnen gebeuren", zei de rechter.Naast het rondrijden met een vervalst rijbewijs, heeft de man ook zonder een geldig rijbewijs gereden. En dat is een overtreding. Daarvoor kreeg de man een boete van 400 euro opgelegd.