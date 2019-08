Bijen en mieren sterven door luizenpoep met landbouwgif

Onderzoekers van Wageningen Universiteit hebben in samenwerking met Spaanse collega's aangetoond dat het landbouwgif wordt doorgegeven door bladluizen. Luizenuitwerpselen zijn vanwege hun zoetigheid een lekkernij voor vliegende insecten, die vervolgens sterven aan de bestrijdingsmiddelen.De stoffen imidacloprid en thiamethoxam, zogenaamde neonicotinoïden, komen voor in zogeheten honingdauw. Dat is een kleverige, zoete afscheiding van luizen. Gif in honingdauw kan volgens de onderzoekers een belangrijke oorzaak zijn van de wereldwijde insectensterfte."Dat deze schadelijke middelen ook al in luizen zitten, is een onaangename verrassing", zegt boswachter Pauline Arends over de vondst van de bestrijdingsmiddelen. "Luizen staan aan het begin van de voedselketen. Dit is iets waarbij we ons met z'n allen serieus achter de oren moeten krabben."Luizen raken besmet door de sapstroom te nuttigen van met bestrijdingsmiddelen behandelde planten. Vleugelloze insecten gaan na het eten van de honingdauw niet direct dood en hebben de tijd om het gif weer uit te poepen. Andere insecten, zoals bijen, mieren en sluipwespen, eten deze honingdauw en leggen daarna het loodje.De Europese Commissie heeft het gebruik van meerdere neonicotinoïden verboden. "Maar deze bestrijdingsmiddelen zitten inmiddels heel diep in het milieu", weet Arends. "Daarmee is het probleem nog niet direct opgelost."Bovendien is er vanuit de industrie een beweging op gang gekomen om de middelen weer toe te laten. De onderzoekers willen dat serieus gekeken gaat worden naar landbouwmethoden die helemaal buiten gif om werken. Een optie is strokenteelt, waarbij je een akker om en om met verschillende gewassen inzaait.