'Noodfonds sportverenigingen, zwembaden en dorpshuizen in Coevorden'

De werkgroep Buitensport benadrukt de situatie waarin veel sportverenigingen zitten of dreigen in te komen: "De huidige tijd, waarin de kosten van energie omhoogschieten, maakt het voor ons als sportverenigingen bijzonder moeilijk en voor sommigen van ons nu al onmogelijk, om onze hoofden boven water te houden", laat Anton Nevels namens de werkgroep weten.

Nevels zegt dat de verenigingen dan haast genoodzaakt zijn de contributie te verhogen, maar waarschuwt ook: "Om mensen aan het sporten te krijgen, dan wel te houden, is het van cruciaal belang dat sporten betaalbaar blijft. Daar waar de Rijksoverheid burgers en bedrijven deels tegemoetkomt in de energielasten, zijn sportverenigingen zoals wij, daar niet mee geholpen."

Een tegemoetkoming in de verhoogde energiekosten is voor sportverenigingen van groot belang, volgens Nevels: "Energierekeningen van clubs zijn in sommige gevallen van 1800 euro per maand naar 3800 per maand gegaan. Voor een maand is dat te doen, maar niet voor de rest van het jaar, die kosten zijn voor sportverenigingen niet op te brengen."