Asser mannenkoor maakt zich op voor jubileumconcert 'Eeuwig Jong'

Het is het hoogtepunt voor het Asser Mannenkoor. Zaterdagavond staan ze in een kolkend DNK met hun jubileumconcert 'Eeuwig Jong'. Het optreden sluit het jaar van het eeuwfeest af.

Om dat jonge talent aan te trekken, zijn er de laatste jaren een aantal veranderingen geweest, vertelt Gerrit Eerland. "Vooral in het repertoire is de laatste jaren veel veranderd. Toen ik net bij het koor kwam, 45 jaar geleden, was het stijfjes, plechtig, formeel, zongen we nog liederen uit de achttiende en negentiende eeuw. Echt koormuziek, opera. En nu zingen we moderne popmuziek uit de vorige eeuw, zoals Metallica, Elvis en The Beatles."