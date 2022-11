Subsidie voor aanpak overlast houtkachels in Assen gaat in rook op

Assen wil de overlast van houtstook te lijf gaan. Maar de manier waarop verdeelt de lokale politiek in twee kampen, zo bleek vanavond in de gemeenteraad. De helft van de fracties vindt goede voorlichting over 'slim stoken' voldoende. De andere helft steunt een subsidieregeling voor houtrookfilters of vervanging van oude kachels.

Het ene scenario met alleen een voorlichtingscampagne, kost de gemeente 35.000 euro. Het andere voorstel, met financiële steun voor rookfilters of vervanging van kachels, vergt een investering van 257.000 euro.

Rijksgeld

Hiervan hoopt het college van burgemeester en wethouders nog wel 100.000 euro van het Rijk vergoed te krijgen. Assen tekende namelijk twee jaar geleden voor het landelijke Schone Lucht Akkoord. Daarvoor is specifiek geld beschikbaar. Maar over de Rijksbijdrage krijgt de gemeente pas eind december duidelijkheid, zo zei wethouder Bert-Jan ten Oever (PLOP).

Dat het Asser college met twee scenario's komt om overlast door houtstook de kop in te drukken, komt door een vorig jaar aangenomen motie van GroenLinks, D66 en PvdA. "Laat overlast van houtstook in rook opgaan", was het motto van de motie.

Twee scenario's

Steeds meer inwoners zouden volgens de partijen klagen over hinder door rook, stank en fijnstof van houtkachels. Ze vonden het daarom tijd dat Assen het getekende Schone Lucht Akkoord 'praktisch handen en voeten ging geven', zo was hun oordeel. Een raadsmeerderheid steunde toen die motie.

Twee scenario's kreeg de gemeenteraad daarom vanavond voorgeschoteld, exact een jaar na dato. Maar zoals de vlag er nu bijhangt kan Assen het meeste geld in de knip houden. De bedachte subsidieregeling gaat meteen al in rook op. Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, VVD en SP (de vijf collegepartijen) wijzen gemeentelijk geld voor rookfilters en vervanging van kachels af.

Het plan is om een pot met 180.000 euro subsidie te vullen, bedoeld voor 120 goede rookfilters (1000 euro per stuk), of ter vervanging van veertig oude kachels. Per kachel is dan 1500 euro te krijgen. Dat het totale kostenplaatje voor dit subsidiescenario 257.000 euro is, zit 'm in een voorlichtingscampagne over de houtstookactie (25.000 euro), workshops (10.000 euro), opstellen van subsidieverordening, afhandeling van de 160 subsidieaanvragen en evaluatie van de twee jaar durende pilot (32.000 euro).

Kostenloos scenario

Stadspartij PLOP kiest voor een nog simpeler en goedkoper scenario, dat Assen zelfs helemaal niets kost. "Kijk gewoon op stookwijzer.nu . Daar is uitgebreid te lezen hoe je slim stookt met zo min mogelijk overlast", stelt fractievoorzitter Henk Santing.

De ChristenUnie vindt 'kachels opkopen geen taak van de gemeente'. "En het geven van een cursus over hoe stook ik een vuurtje evenmin", aldus CU-raadslid Harmen Holwerda. Met slechts elf klachten over houtstook in een jaar, vraagt de SP zich af of het geld niet veel beter besteed kan worden. "Focus met de hoge energiekosten vooral op verduurzaming en dat is niet houtstook."

Alleen filters en voorlichting

Assen Centraal voelt eventueel wel voor subsidie voor rookfilters in combinatie met een goede voorlichtingscampagne over slim stoken. Maar een opkoopregeling van oude kachels vindt raadslid Anita de Rijke een brug te ver.