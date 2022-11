Gemeenteraad Coevorden haalt ruim 20.000 euro op met Lopen Voor Lidy

Klein-Gunnewiek zat met haar familie op de publiekstribune en nam de cheque in ontvangst: "Dank jullie wel voor de samenwerking", laat ze weten via haar tablet. Door haar ziekte lukt het namelijk niet om te praten. "Ik ben jullie dankbaar."

Het doel was oorspronkelijk om in 5.000 euro op te halen, maar dat bedrag was ondertussen al een paar keer bijgesteld. Aan het eind van de wandelactie was al bekend dat de teller op bijna 19.000 euro stond. Het geld gaat naar Stichting ALS, die onder meer onderzoek doet naar de oorzaken van de spierziekte.