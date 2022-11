Bestuurder gewond na botsing op A28 bij Assen

Hoe het kan dat de automobilist tegen de vangrail reed, is nog onduidelijk. Volgens de politie was er een tweede auto bij betrokken, waar naar gezocht wordt. Door de botsing raakte de bestuurder dusdanig gewond, dat hij per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd aan de voor- en achterkant en is weggesleept.