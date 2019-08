Ook in Drenthe verdubbeling in studenten voor zij-instroom pabo

Het aantal zij-instromers van de pabo zijn in Nederland meer dan verdubbeld. Dat meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs. Maar hoe is dat in Drenthe?

"In Drenthe is het aantal aanmeldingen voor de zij-instroom ook verdubbeld", weet Jantine Kuijpers van het NHL Stenden. "Maar precieze aantallen zijn nog niet te geven." In de drie noordelijke provincies is de zij-instroom pabo van NHL Stenden de enige die wordt aangeboden.Zij-instromers gaan, anders dan bij een deeltijdopleiding, direct aan de slag bij een basisschool. "Geïnteresseerden voor de opleiding melden zich bij een basisschool, die dan samen met de kandidaat een geschiktheidsonderzoek aanvraagt bij het assessmentcentrum", vertelt Kuijpers.Maar de zij-instromers komen meestal niet direct alleen voor de klas. "Het zijn mensen die al wel relevante ervaring hebben, zoals bijvoorbeeld pedagogen. Ze staan vaak niet direct alleen voor de klas, maar begeleiden bijvoorbeeld een klein groepje kinderen."De zij-instroom is een door de overheid gesubsidieerde opleiding om het tekort aan basisschooldocenten op te vangen. De opleiding duurt twee jaar en bestaat in het geval van NHL Stenden uit één lesdag en een zelfstudiedag. Daarnaast doen de studenten een hoop praktijkervaring op tijdens de drie werkdagen op een basisschool.Studenten van de opleiding zijn mensen met een hbo of universitaire achtergrond. Daarnaast moeten ze als geschikt worden gezien door de basisschool waar ze zich hadden aangemeld. "Het zijn in ieder geval geen 18-jarigen die de opleiding volgen", volgens Kuijpers. "Studenten moeten wel de nodige ervaring hebben." Volgens haar zijn de studenten ongeveer tussen de 35 en 50 jaar oud.