Groen licht voor Anco Jansen: captain mag veld weer op

Jansen speelde in de beslissende fase van het afgelopen seizoen al diverse wedstrijden met een flinke hoeveelheid pijnstillers en moest de laatste wedstrijden (Willem II en FC Groningen) al laten schieten. In de voorbereiding begon hij nog wel op het veld, overigens apart van de groep, maar bleek al snel dat hij door middel van een persoonlijk programma de spieren rondom het kniegewricht moest ontwikkelen.Vandaag doorstond Jansen de test om de volgende stap op weg naar zijn rentree, volgens Dick Lukkien 'met vlag en wimpel'. Wanneer Jansen weer inzetbaar is kon Lukkien nog niet beantwoorden. "Duidelijk is dat hij natuurlijk weer wedstrijdfit gemaakt moet worden. Maar hij heeft flink doorgetraind, is fit, dus hij begint zeker niet op -10."Morgen staat de Zwollenaar weer op het veld. Dat doet hij samen met performance manager Peter Eppinga. Ook Tom Hiariej zal dan weer voor het eerst op het veld staan. De middenvelder liep in de oefenwedstrijd tegen FC Groningen een scheurtje op in het onderbeen en kwam daarna niet meer in actie.