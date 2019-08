Dierenambulance: 'Gedumpte konijnen overleven niet in het wild'

"Ze zijn gedumpt in het boerenland. Een open veld. Ze maken geen schijn van kans om te overleven want er lopen daar vossen en er zijn roofvogels", zegt Trizin Hof van dierenambulance Dutch Animal Rescue (DAR).Hij zegt dat op dezelfde plek eerder al haantjes zijn gedumpt. "Wellicht gaat het om dezelfde persoon. Daarom roepen we iedereen op die wat heeft gezien om dat te melden bij ons of bij de politie", aldus Hof.De konijntjes worden opgevangen bij het Konijnenparadijs in De Blesse, in de Friese gemeente Weststellingwerf. Aniek Overwijk, die de opvang in haar vrije tijd runt, heeft ook geen goed woord over voor de dump vanwege de kleine overlevingskans. "Ook al is het weer goed en is er genoeg gras, toch overleven zulke konijnen het maar een paar dagen in het wild."Ze snap het ook niet zo goed. "Er zit een kleurdwerg bij. Het lijkt erop dat ze van plan waren om kleurdwergen te fokken met witte oren. Het zijn prachtige konijnen. Maar goed, ik vind alle konijnen mooi. Misschien vond degene die ze fokte ze niet mooi genoeg", aldus Overwijk.Ze verkeren in goede gezondheid en mogen eind september naar een nieuw baasje. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Konijnenparadijs.