De Wolden op zoek naar nieuwe wethouder na vertrek Pauwels: 'Telefoon stond roodgloeiend’

"De telefoon stond roodgloeiend toen bekend werd dat Pauwels vertrok naar Assen", vertelt fractievoorzitter Marcel Hulst van VVD De Wolden. "Toen hebben we een officieel sollicitatieproces opgezet."Inmiddels is de aanmeldprocedure gesloten. "Er hebben tien mensen gereageerd", vertelt Hulst. "Daarbij zat één iemand van buiten de VVD. Als hij de beste kandidaat blijkt, moet hij nog wel lid worden want dat was één van onze eisen.""Het is heel gemêleerd", zegt Hulst over de aanmeldingen. "De kandidaten komen van verschillende afdelingen binnen onze partij, maar voor het merendeel uit Drenthe."Wat verwacht de VVD-fractie van een nieuwe wethouder? "Diegene moet goed kunnen samenwerken met zowel raad als college. Iemand moet daar goed in passen, helemaal omdat hij in een rijdende trein stapt. Afspraken die al lopen, moet diegene willen uitvoeren."Op 26 september zouden we moeten weten wie volgens de sollicitatiecommissie het beste aan die eisen voldoet. Dan is de eerste raadsvergadering waarin, als het goed is, de nieuwe wethouder wordt beëdigd. Hulst verwacht dat de nieuwe wethouder dezelfde portefeuilles krijgt als Pauwels had: sociaal domein, sport, onderwijs en cultuur.