'Plaag van de Emmer middenstand' bekent diefstal en krijgt strafkorting

Dat oordeelde de politierechter maandag in de rechtbank van Assen. Tegen de man was door het Openbaar Ministerie (OM) zes weken cel geëist.De man, ook wel de 'plaag van de Emmer middenstand' genoemd, stal op 7 april de fooienpot van restaurant Subway aan de Hoofdstraat in Emmen. Hij dronk op die bewuste dag een kopje koffie aan de bar. Na de laatste slok reikte hij over de toonbank om de fooienpot te pakken. Vervolgens liep hij daarmee de zaak uit. De diefstal werd vastgelegd op camera's.De uitbater van het restaurant deed aangifte. Agenten bekeken de beelden en herkenden de fooiendief van eerdere veroordelingen. De dief werd opgepakt, maar ontkende in eerste instantie de diefstal. Via zijn raadsvrouw liet hij maandag weten dat hij daarop terugkwam. Hij had de pot tóch gestolen.De fooienpot zou die dag worden geleegd. Het geld, een wekelijkse inhoud van ongeveer 250 euro, zou onder de medewerkers van het restaurant worden verdeeld. “De pot was bijna vol, maar niet helemaal vol. En zaten er stuivers in of muntstukken van twee euro? Dat maakt nogal een verschil", opperde de raadsvrouw van de middenstandsplaag.De officier hield het op een brutale actie van de man. “Een fooi is een waardering voor een medewerker. Daarbij gaat hij telkens in de fout." Hij eiste zes weken celstraf voor de man. Maar van de rechter kreeg de dief een 'matige korting' van twee weken cel. Dit, omdat hij voor de eerste keer een diefstal had bekend.De inhoud van de fooienpot stelde de rechter vast op 150 euro. Dat is het bedrag dat de man aan het restaurant moet terugbetalen.De Somaliër van oorsprong doorloopt zijn asielprocedure veelal in de cel. Zijn zeventien pagina's tellend strafblad staat vol met diefstallen. In mei en in juni van dit jaar werd hij ook tot celstraffen veroordeeld voor diefstallen.In 2016 kreeg hij veertien maanden cel opgelegd voor een overval op kledingwinkel Ter Stal in Emmen en moest hij drie maanden brommen voor een woninginbraak aan de Beentepol in dezelfde stad.In november van 2015 werd hij, na een eis van zes jaar cel, wegens te weinig bewijs vrijgesproken van drie overvallen op een kledingwinkel, een bloemenzaak en een tasjesroof in Emmen. Ook nu is de man voorlopig vastgezet voor een Emmer winkeldiefstal.De man kreeg bij een eerdere veroordeling ook een gebiedsverbod voor het Stationsplein in Emmen opgelegd, maar ook dat verbod lapte de man aan zijn laars. “Hij woont daar in de buurt. Hij was hiervan niet op de hoogte", zei zijn raadsvrouw. Maar dat argument veegde de rechter van tafel.