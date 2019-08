Corso Eelde tobt over dahlia's: 'Wel geregend, maar geen water'

Beter nieuws had het 'opperhoofd dahlia's' vanmiddag op de persconferentie over het 63e Eelder Bloemencorso 'helaas' niet te melden. Somber gestemd is Hooyman trouwens niet. "Er rijden zaterdagmorgen 31 augustus gewoon veertien prachtige praalwagens uit hun opbouwplaats de straat op. Is het niet vol dahlia's, dan wel met iets anders. Maar een uitdaging wordt het zeker."Vorige week, toen Eelde dahlia's plukte voor levering aan het bloemencorso in Sint Jansklooster, was al duidelijk dat het dit jaar door de droogte niet best is gesteld met de groei van de dahlia's , net als vorig jaar. De knoppen zijn door gebrek aan water veel te klein, en daardoor was de opbrengst van kleurrijke dahlia's voor de collega's in Overijssel veel minder dan verwacht."Er was hier een corsowijk die tachtig bakken zou afleveren, maar dat zijn er maar tien geworden, zo erg kan het dus zijn", zegt Hooyman. "De afgelopen week was het moeizaam, en deze week voldoende plukken voor het corso van Vollenhove zal ook moeizaam worden. De knop die daar weer onder zit, die is voor ons eigen corso. Dus laten we hopen op betere tijden."De voorman van de bloemencommissie ligt er verder niet wakker van. "Niemand doet dat hier, dus waarom zou ik er niet van slapen. Moeizaam kun je ook zien als uitdaging. We zullen creatief moeten zijn als we toch niet een paar zachte nevelige nachten krijgen en wat meer water."Vooral de oranje dahlia's en de dark spirit, een kleur die neigt naar zwart, doen het slecht, zo vertelt Hooyman. "En die hebben we wel nodig. Vooral voor de corsowagen van Finding Nemo, maar hopelijk kunnen de corsowijken wat ruilen onderling. En anders heb je nog oranje besjes als vervanging. En voor zwart? Geen idee nog, maar daar vinden ze vast wel iets op", klinkt het hoopvol.De praalwagens die 31 augustus de straat op gaan, zijn allemaal gebaseerd op het thema 'Het Witte Doek'. En daarmee trekt dat weekend een bonte stoet aan films voorbij aan de tienduizenden kijkers in corsodorp Eelde, waaronder kaskrakers als The Lion King, Avatar, Finding Nemo, Out of Africa, Dances with Wolves, Beauty and the Beast en Pirates of the Caribbean. "Het begint al te kriebelen, en met mooi zonnig weer dat weekend, wordt het vast weer fantastisch", zegt voorzitter Jacqueline Haijkens, waarmee ze alle zorgen over de dahlia's snel wegpoetst.En ze is in haar nopjes, "want er komt 'hoog bezoek' dit keer", zo kondigt de corsovoorzitter 'groots' aan op de persconferentie, alsof er een minister of koninklijk bezoek naar Eelde afreist. "Nee dat niet, maar de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, die komt naar ons toe. En dat is al een tijdje geleden, dat we hier een Drentse commissaris hebben gezien in Eelde. Dat werd ook tijd. We zijn voor Drenthe toch zeker een groot evenement, waar 40.000 man op afkomt, dus is het belangrijk dat er op hoog niveau belangstelling is. We hebben haar dit keer tijdig uitgenodigd, en ze komt."Nieuw dit jaar is het uitdrukkelijker betrekken van de jeugd van Eelde bij het bloemencorso, zodat het virus straks ook overslaat op de allerjongsten. Die zullen ooit eens het stokje moeten overnemen van de oude garde, zo hoopt het corsobestuur. "Corso behoort tot de Eelder cultuur, iedereen hier moet uiteindelijk de corsogriep hebben", zegt Haijkens.Daarom zijn dit jaar alle groepen 6 van de basisscholen in Eelde, Eelderwolde en Paterswolde erbij betrokken. "We hebben witte canvasdoeken uitgedeeld aan alle scholieren, die hun eigen invulling mochten geven aan ons thema 'het Witte Doek'. Dat heeft tot een bonte verzameling aan schilderwerken geleid, wel zo'n 230 stuks, straks allemaal te bewonderen in een speciale tent tijdens de corsoweek. De beste drie winnen een prijs, en zo trek je de kinderen, met hun ouders, opa's en oma's ook naar het feestterrein toe."Maar inmiddels blijkt het corsovirus onder de jeugd ook al wat meer gegroeid. Dankzij het aanstekelijke enthousiasme van een vrijwilligster, zijn er volgens Haijkens deze 63e editie zes kindercorsowagens, gebouwd rondom een skelter, fietskarretjes of ander rijdend materieel. "Dat zijn er toch veel meer dan de twee van vorig jaar", aldus een enthousiaste Haijkens.Het feest rond het 63e Bloemencorso Eelde begint op vrijdag 23 augustus en duurt tot en met 1 september. Op zaterdag 24 augustus is de traditionele verkiezing van de Eelder Bloemenkoningin, met acht kandidates. Het bloemencorso zelf is op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.