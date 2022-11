Dierentuin Wildlands verwelkomt drie witte neushoornmannen

Drie jonge witte neushoornmannen zijn gisteren verhuisd van de dierenparken Burgers' Zoo in Arnhem en het Belgische Pairi Daiza naar Wildands in Emmen. Met de komst van de neushoorns wil de Emmer dierentuin een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de bedreigde diersoort.

De dieren zijn ruim 3 jaar of net iets jonger. "Zij hebben direct kennis met elkaar gemaakt in de stal van het dierenpark. Dit verliep rustig en met veel interesse in elkaar", zo laat Wildlands weten.

In de Drentse dierentuin is ruimte gemaakt voor de witte neushoorns door twee volwassen neushoorns te plaatsen in Safaripark Beekse Bergen. Dat bekent dat in Wildlands voorlopig geen neushoorns meer worden geboren. "De jonge mannen zijn nog te jong om te dekken. Zijn ze geslachtsrijp, dan gaan ze mogelijk weer weg naar andere parken waar ze wel voor nageslacht kunnen zorgen. Is dat het geval, dan kunnen weer andere jonge mannen naar Wildlands verhuizen."