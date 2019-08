Eigenaar Luxor Theater in Meppel wil uitbreiden

Vos verwacht dat de veranderingen in het gunstigste geval voor de zomer van 2020 zijn doorgevoerd.Het theater, met ongeveer 230 stoelen verdeeld over vier zalen, werd in december 2018 geopend. De mogelijke veranderingen volgen dus snel. Volgens Vos komt dat door het succes van het theater. “We hadden 70.000 bezoekers per jaar verwacht. Maar daar staan we nu al op. En de drukste periode van het jaar komt er nog aan.”Net als in de vier ‘oude’ zalen, moeten de twee nieuwe gevuld zijn met stoelen waarin de bezoekers liggend in een leren stoel een film kunnen kijken. Volgens Vos zorgen die bijzondere stoelen voor het ‘massale bezoek’ aan het theater, maar dat succes heeft een keerzijde. Het theater kan door de grootte van de stoelen minder bezoekers kwijt.Als de uitbreiding doorgaat dan wordt de capaciteit vergroot met 70 stoelen. De twee zalen zouden, net als de bioscoop zelf, in winkelcentrum Keyserstroom moeten komen.De grote zaal moet ook een upgrade krijgen. Daarin wil Vos een nieuw geluidssysteem installeren dat, net als 3D-films dat visueel doen, aan kijkers de ervaring geeft dat ze ín de film zitten. Voor dat effect worden extra speakers geplaatst, ook op het plafond.Wat is het verschil met het huidige geluidssysteem? “Elke speaker brengt individueel geluid”, zegt Vos. Hij noemt als voorbeeld een helikopter, waarvan het geluid per unieke speaker over de bezoekers 'vliegt'. “Het geeft extra belevingswaarde.”