Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Weet je alles over voetbal? Ben je gek op bordercollies die schapen drijven? Of hou je meer van koormuziek, harmoniemuziek of misschien wel heel andere muziek. Met deze tips maken we jouw weekend helemaal compleet. Dit is een overzicht van de leukste evenementen in Drenthe.

We trappen vrijdagavond af op De Oude Meerdijk in Emmen. Nee, niet vanaf de middenstip, maar in een van de ruimtes achter de hoofdtribune. Hier wordt vanaf 20.00 uur de Drentse voorronde van het NK Voetbalquiz gehouden. Heb je geen warming-up nodig? Dan kun je je nog snel opgeven op de site van het NK Voetbalquiz

Schapen drijven in Assen

Nog een kwalificatiewedstrijd. Dit keer kun je niet zelf meedoen, maar kijken is wel leuk. Op het terrein van Landschapsbeheer het Witterveld aan de Witterweg 56 in Assen is dit weekend een wedstrijd schapen drijven. Vrijdag, zaterdag en zondag proberen schaapherders met hun honden koppeltjes schapen zo goed mogelijk te verplaatsen. Zo'n honderd handlers doen mee. De beste twaalf kwalificeren zich voor het het Nederlands team en mogen meedoen aan het WK 2023 in Ierland.

Kijkje achter de voordeur in Meppel

Wat gebeurt er achter de voordeuren van al die bedrijven in Meppel? Ontdek dit zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur tijdens een open bedrijvendag. Niet alleen kun je een kijkje in de bedrijven nemen, ze laten ook zien wat en hoe ze dat doen.

325 jaar muziek

Een jubileum voor de zangers van het Asser Mannenkoor. Het koor bestaat honderd jaar en dat wordt zaterdagavond gevierd met een concert in De Nieuwe Kolk in Assen. Met een vernieuwd en her en der verfrist repertoire laten de zingende mannen horen dat ze eeuwig jong zijn. Speciale gasten zijn onder meer jeugdcircus Bombari, de dansers van het Danskwartier, het jeugdkoor van Koorschool Drenthe en nog vele anderen. Het optreden begint om 20.00 uur.

De helft jonger, maar wel een dik jubileum. Het Beiler Harmonie Orkest bestaat vijftig jaar en laat dit zaterdagavond vanaf 20.00 uur niet ongemerkte voorbij gaan met een concert in zalencentrum "Het Valkenhof" in Beilen. Daarbij krijgen de muzikanten ondersteuning van muziekvereniging Erica uit Zuidlaren, sopraan zangeres Esther de Vos en pianiste Julia Zaytseva-Koning. Een kaartje kost 5 euro en is telefonisch te bestellen via tel. 06-40465115.

Geen jubileum, maar wel een bijzondere voorstelling zaterdagavond om 20.00 uur in de Grote Kerk in Emmen. Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor brengt met medewerking van solisten en instrumentalisten het aangrijpende muziekverhaal Lied van de vrijheid. Een verhaal over 175 jaar emigratie en heimwee, oorlog en bevrijding, vrijheid en onvrijheid en weemoed en weerzien. Het is geschreven en wordt verteld door schrijfster Marga Kool. Kaarten aan de deur kosten 17,50 euro.

Steek je handen uit de mouwen in de natuur

Want het is zaterdag Nationale Natuurwerkdag. Vrijwilligers gaan op heel veel plekken in het land aan de slag om natuur en landschap te beschermen en behouden. IVN Emmen-Coevorden hoopt op veel vrijwilligers in de Emmerdennen. Natuurverenging Zuidwolde gaat bij de rotonde aan de Ommerweg in Zuidwolde het heideterrein weer open maken en opslag verwijderen. Nieuwsgierig waar nog meer in de natuur wordt gewerkt en wil je je hiervoor aanmelden? Kijk op de website van de Nationale Natuurwerkdag

Muziek op zondag

Ben je liefhebber van het werk van componisten? Tenor Guido Groenland en het Canto chiaroscuro geven zondag om 15.00 uur een optreden in de Bonifatiuskerk in Vries. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn te reserveren via via www.kerkconcertenvries.nl

Vertelcafé