Vele miljoenen te duur: Hoogeveen schrapt ijsbaan

Dat bevestigen bronnen aan Dagblad van het Noorden . Door de plannen is een streep gezet toen bleek dat de bouw van de ijsbaan met een nieuw zwembad bijna 20 miljoen euro duurder werd dan verwacht. Het totale prijskaartje komt daarmee uit op zo'n 51 miljoen.De gemeenteraad wordt op 27 augustus achter gesloten deuren bijgepraat over de situatie. Hoogeveen heeft al zo’n vier ton gestoken in de voorbereiding van de plannen. De gemeente zou zelf ruim 20 miljoen investeren en de provincie, als bouwsubsidie, 5 miljoen euro.De voorbereidingen voor de bouw van een ijsbaan in Hoogeveen zijn al jaren gaande. In 2018 werd in een uiterst kritisch rekenkamerrapport al duidelijk dat het project fors duurder zou worden.Hoogeveen troefde Assen af in maart 2017, toen de provincie had bepaald dat 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. In Assen bestaan sinds die keuze geen concrete plannen voor een kunstijsbaan.