GroenLinkser Sam Pormes op weg naar lijsttrekkerschap Provinciale Statenverkiezingen

Momenteel is Pormes Statenlid voor GroenLinks. De huidige fractievoorzitter Ewoud Bos komt niet in aanmerking voor het lijsttrekkerschap, hij zegt een stapje terug te doen vanwege zijn drukke baan. Op zaterdag 19 november wordt het lijsttrekkerschap van Pormes definitief vastgesteld tijdens een partijbijeenkomst.

Pormes was de eerste Nederlandse senator van Molukse afkomst. Hij zat van 2001 tot en met 2006 in de Eerste Kamer. In dat laatste jaar legde Pormes zijn functie neer na een conflict met GroenLinks. Hij zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd over zijn vermeende activistische verleden.