Campagne van Drentse apothekers: deel je medische gegevens

Duizenden Drenten hebben nog geen toestemming gegeven om hun medische gegevens te delen met verschillende zorgaanbieders. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. Daarom start de Drentse Apothekers Coöperatie (DAC), een coöperatie van alle apotheken in Drenthe, momenteel een campagne die Drenten er alert op moet maken om alsnog toestemming te geven.

De toestemming moet gegeven worden aan het Landelijk Schakelpunt, dat in feite iemands medicijngegevens vrij kan geven op het moment dat dit nodig is. Bijvoorbeeld als iemand zelf niet meer in staat is om aan een dokter te vertellen welke medicijnen diegene al slikt.

Belang van de toestemming

"Het is super belangrijk dat iemands medische gegevens beschikbaar zijn voor iedere zorgaanbieder." Dat zegt Paul Jansema. Hij is beherend apotheker in de BENU-apotheek in Hoogeveen.

"Stel dat je onverwachts in een ander ziekenhuis terechtkomt dan gebruikelijk, om wat voor reden dan ook. Als je dan geen toestemming gegeven hebt voor het delen van je medische gegevens, dan weet de arts niet welke medicijnen jij wel en niet mag slikken."

Dit kan grote gevolgen met zich meebrengen. "Sommige mensen zijn erg allergisch voor bepaalde medicijnen. Het zou ook kunnen dat er heftige bijwerkingen ontstaan als de verkeerde medicijnen toegediend worden. Dat kan allemaal voorkomen worden als medische gegevens vooraf bekend zijn bij de zorgaanbieder."

Campagne

Met een brief wil de DAC alle 70-plussers erop attenderen dat het belangrijk is dat medische gegevens gedeeld worden. Deze brief wordt de komende weken verstuurd. "De groep van mensen die nog geen toestemming hebben gegeven is zo groot, dat we ons moesten toespitsen op een kleinere doelgroep", vertelt Jansema.

"We hebben ervoor gekozen om ons eerst te richten op alle zeventigplussers, omdat deze groep mensen het meest kwetsbaar is. Daarnaast slikt het grootste deel van deze mensen al medicijnen. Het is belangrijk voor iedere zorgaanbieder om te weten welke medicijnen iemand al slikt, omdat sommige medicijnen absoluut niet tegelijk geslikt kunnen worden."

Zeventigminners

Jansema hoopt dat alle mensen onder de zeventig in de wandelgangen horen over de campagne. Hij hoopt dat al deze mensen zich dan zullen afvragen of zij hun toestemming wél goed hebben geregeld.