Doodsbedreigingen voor Johan Derksen na kritiek op Turkije

Derksen hekelde vorige week de beslissing van voetballer Orkun Kokcü om voortaan te willen uitkomen voor Turkije. De middenvelder van Feyenoord was de afgelopen jaren met grote regelmaat actief voor meerdere Nederlandse jeugdelftallen. "Ik kan me niet voorstellen dat ik, als ik een Nederlander met een Turkse afkomst zou zijn, nu voor Turkije zou willen spelen", zei Derksen. "Dan heb je geen verstand of er niet goed over nagedacht."Derksen ging in de uitzending nog een stapje verder: "Ik vind Turkije nog steeds een kutland. Het is toch verschrikkelijk? Als je op een andere politieke partij wil stemmen, ben je je baan kwijt of gooien ze je in de gevangenis. Erdogan is gewoon een ouderwetse dictator. Ik vind het een zeer verderfelijk land, politiek gezien. Daar moet je niks mee te maken willen hebben."Die uitspraken werden Derksen niet in dank afgenomen. "Uiteraard ben ik met de dood bedreigd. Je kunt in dit land niets meer zeggen of een gek bedreigt je", aldus Derksen in de uitzending van gisteravond.