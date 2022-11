Regio vraagt kabinet om 63 miljoen voor trein Veendam - Stadskanaal

Het bidbook is een nieuw offensief om de treinverbinding Veendam - Stadskanaal alsnog gerealiseerd te krijgen. Pal voor de Statenverkiezingen van 2019 maakte de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper bekend dat Stadskanaal haar diep gekoesterde wens in vervulling zou zien gaan. Maar afgelopen voorjaar berekende spoornetbeheerder ProRail echter dat de treinverbinding geen kleine 70 miljoen, zoals eerder werd verondersteld, maar minimaal 115 miljoen euro zou kosten. Zou Stadskanaal alsnog een sneltrein moeten krijgen, dan zou de bouwsom stijgen naar 131 miljoen euro. Daarmee kwam het project op losse schroeven te staan.

Dat was een forse tegenvaller voor de regio. De verbinding Veendam - Stadskanaal is noodzakelijk als onderdeel van de Nedersaksenlijn, de treinverbinding die Groningen via Emmen verbindt met de regio Twente. Het deel Veendam - Stadskanaal is onderdeel van het ontbrekende stuk spoor tussen Veendam en Emmen.