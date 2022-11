Nog één keer al het werk van Cees Drubbel zien in Annen: 'Dankbaar dat dit kan'

Het was de laatste wens van kunstenaar Cees Drubbel. Een postume expositie van al zijn werk in zijn geliefde atelier in Annen. Volgend weekend zijn honderden van zijn werken te bewonderen in atelier De Strubbel aan de Schipborgerweg.

Bijna 40 jaar gaf Cees Drubbel schilderles aan volwassenen. "Hij is van oorsprong onderwijzer, dus het was vanzelfsprekend dat hij anderen les ging geven", zegt vrouw Milly Drubbel. "Prachtig vond hij het. Vooral omdat zijn cursisten altijd gemotiveerd waren. Dat motiveerde hem ook."

Drubbel was in zijn atelier een tevreden mens. "Schilderen was zijn passie. Iedere dag van 2 tot 6 was hij in z'n atelier te vinden. 's Ochtends was hij in de tuin bezig of ging hij sporten, maar 's middags was hij altijd met kunst bezig. Vaste prik."

Dankbaar