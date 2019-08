Ambassadeur ijsbaan: Hoogeveen moet oppassen dat het geen forenzendorpje wordt

"Het is een drama dat Hoogeveen dit project niet heeft weten binnen te slepen." Dat is de reactie van Ewout Klok, ambassadeur van het miljoenenproject. "Het is een groot verlies dat Hoogeveen nu een 'unique selling point' kwijt is. Hoogeveen moet nu oppassen dat het geen forenzendorpje wordt."

Dat het wat duurder uitvalt kan hij begrijpen, maar een overschrijding van 60 procent vindt hij wel heel veel. "Het voelt alsof je geld hebt voor een Golf en gaat kijken naar een Mercedes", aldus Klok.Een bouwkostenspecialist spreekt van een gemiddelde bouwkostenstijging van 8,5 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. Voor het duurder uitvallen van de bouw van de ijsbaan moeten dus nog andere redenen zijn dan alleen gestegen bouwkosten.Inge Oosting, fractievoorzitter van de PvdA in Hoogeveen las het vanochtend met een glimlach. "Ja, ik werd wel fijn wakker zo. Ik vind het fantastisch dat het niet doorgaat. Het is een financiële molensteen om de nek van Hoogeveen. De PvdA is altijd tegen geweest. Helemaal met de bezuinigingen die voorliggen op de zorg, vinden wij het onverantwoord om dit project door te zetten."Dit is de zoveelste zeperd in het ijsbaandossier. Dat het 20 miljoen duurder wordt, verbaast ons niet. Wij hebben altijd al gezegd dat het duurder zou worden. Daarom hebben wij ook verzocht om een onderzoek van de Rekenkamer en uit dat onderzoek bleek ook al dat het duurder zou worden dan gepland. Bestuurlijk is er een grote inschattingsfout gemaakt en het college zal opnieuw met de billen bloot moeten", aldus Oosting.De gemeenteraad wordt vanavond door wethouder Erwin Slomp bijgepraat over de verwachte kostenoverschrijding. Pas daarna wil hij een reactie geven.