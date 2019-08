Toch ijscomplex in Assen na afblazen kunstijsbaan Hoogeveen? [update]

"Er gebeurt nu helemaal niets met de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) in Assen. Dus ik vind dat we opnieuw om de tafel moeten zitten met de partijen die eerder meededen, om te kijken of er nieuwe mogelijkheden zijn", zegt fractielid Kees Boonzaaijer van Stadspartij Plop. De partij roept het college op om de plannen voor de TRZ nieuw leven in te blazen.Hij is niet tevreden over de rol van Provinciale Staten, die ervoor koos om een subsidie van 5 miljoen euro te gunnen aan Hoogeveen en niet aan Assen. "Wij hadden intentieverklaringen. De provincie is voor het plan van Hoogeveen afgegaan op een financiële onderbouwing waar allemaal gaten in zaten. Zij zagen Hoogeveen alleen zitten omdat de gemeente garant stond", besluit Boonzaaijer.De Asser wethouder Mirjam Pauwels vindt het te vroeg om te reageren, want zij nog geen officieel bericht gekregen van het afblazen van de bouw van de kunstijsbaan in Hoogeveen.Schaatster Anice Das is het met hem eens. "Het is jammer dat er geen ijsbaan in Drenthe komt op korte termijn. Maar het is wel te hopen dat de ijsbaan nu toch nog in Assen komt. Het zou fantastisch zijn als daar weer een ijsbaan komt."Vanochtend vroeg werd bekend dat in Hoogeveen niet langer een ijsbaan komt. "Het is een drama dat Hoogeveen dit project niet heeft weten binnen te slepen", zegt Ewout Klok, ambassadeur van het miljoenenproject. "Het is een groot verlies dat Hoogeveen nu een 'unique selling point' kwijt is."Waar de extra kosten vandaan komen, is nog niet duidelijk. Alleen aan gestegen bouwkosten kan het niet liggen, want volgens een bouwkostenspecialist zouden die 8,5 procent hoger uitvallen dan voorheen.Maar voor Inge Oosting, fractievoorzitter van PvdA Hoogeveen, is het nieuws van vanmorgen positief. "Ik vind het fantastisch dat het niet doorgaat. Het is een financiële molensteen om de nek van Hoogeveen. De PvdA is altijd tegen geweest. Helemaal met de bezuinigingen die voorliggen op de zorg, vinden wij het onverantwoord om dit project door te zetten."Ze is niet verbaasd dat de plannen 20 miljoen euro duurder uitvielen. "Wij hebben altijd al gezegd dat het duurder zou worden. Daarom hebben wij ook verzocht om een onderzoek van de Rekenkamer en uit dat onderzoek bleek ook al dat het duurder zou worden dan gepland. Bestuurlijk is er een grote inschattingsfout gemaakt en het college zal opnieuw met de billen bloot moeten", aldus Oosting.