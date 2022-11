'Worstcasescenario' voor Coevorder carnivoren: de laatste slager stopt

Slecht nieuws voor vleesliefhebbers in Coevorden: na 25 jaar stopt Slagerij Hellinga noodgedwongen in april volgend jaar. Woningcorporatie Domesta zegt de huur op, omdat ze appartementen wil bouwen in het blok aan de Sallandsestraat. Zo gaat Coevorden binnen een paar jaar van drie slagers naar helemaal geen.

Afgelopen zomer werden Jelle en Annelies Hellinga verrast door huurbaas Domesta. Die zegde de huur op en dat betekent dat de slagerij in 2023 het pand moet verlaten. Het blok aan de Sallandsestraat met daarin de slagerij, de kunstgalerie Kunst Op Vijf en een leegstaand pand, dat als gemeentekantoor diende, gaat tegen de vlakte. Ervoor in de plaats komen zes appartementen.

Investering van 150.000 euro

Extra zuur: de familie Hellinga had in de afgelopen jaren net voor anderhalve ton geïnvesteerd in de slagerij. "We hebben een nieuwe toonbank aangeschaft, een nieuwe vloer aan laten leggen, een warmtepomp geïnstalleerd en de oude deur vervangen door elektrische schuifdeuren", somt Jelle Hellinga op. "Aan die deur heeft Domesta nog meebetaald, omdat ik een warmtepomp nam. Even later kwam het bericht dat ze de huur opzegden."

"Al dat geld kunnen we nu weggooien. Misschien kunnen we de toonbank nog verkopen", hoopt de slager. "De rest is zogenaamd ondernemersrisico."

Verhuizen geen optie