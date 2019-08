'Alle Drentse klassen starten met een leraar'

Terwijl veel Drentse basisschoolleerlingen nog van de laatste week vakantie genieten, zijn veel leraren al druk aan de slag om alles klaar te zetten voor het nieuwe schooljaar. Zo ook Wim van Selling van stichting Promes, met negen scholen in de gemeente Meppel en Staphorst. "We zijn al druk bezig met de voorbereidingen.''Gelukkig voor de scholen hoefden er niet op het laatste moment nog extra leraren ingevlogen te worden. "Wij hebben voor iedere klas een leraar. Voor de zomer hadden wij de formatie al rond en daar is niets geks bijgekomen.'' Ook Paul Moltmaker van onderwijsgroep Plateau Openbaar Onderwijs herkent dit beeld. "Alle klassen starten met een leerkracht.'' Maar speling is er niet. "Er moet geen griepgolf komen,'' aldus Moltmaker.De krapte die de twee onderwijsgroepen bevestigen is precies het beeld wat actiegroep PO in Actie in Drenthe signaleert. "Het is vooral lastig om invallers te vinden, want dezijn leeg. Dus het beeld is vooral dat vacatures ingevuld zijn, maar dat er weer een probleem is bij een griepgolf. Waarschijnlijk komt het er dan op neer dat de deeltijders meer moeten gaan werken', aldus Marieke Nijboer van PO in Actie in Drenthe.Volgens de AOb moet er vooral gekeken worden naar structurele oplossingen, want het beeld in de toekomst blijft dat er te weinig leraren zijn. Ook nu er een verdubbeling is van de zij-instromers op de pabo. Sikkes: "Dit zijn duizend nieuwe zij-instromers in Nederland, maar hoeveel gaan er daadwerkelijk voor de klas staan? En werken ze dan parttime? We zien nu dat er nog vierduizend volledige banen opgevuld moeten worden.''In het kort is de oplossing volgens Sikkens dat het onderwijs aantrekkelijker moet worden. "Je ziet in Drenthe wel dat het aantal leerlingen afneemt, maar op een gegeven moment gaan ouderen met pensioen en moeten er toch nieuwe jonge leraren bij komen.''Vorig schooljaar legden leraren meerdere keren het werk neer en gingen staken. Hoe gaat dit aankomend schooljaar? "We wachten eerst Prinsjesdag af om te kijken of er een structurele verandering komt. Zo niet dan gaan we weer actievoeren,'' zegt Sikkes. Of er weer een lerarenstaking komt, wordt na de derde dinsdag in september bekeken.