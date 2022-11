Landbouwtunnels N375 gaan bijna zes miljoen euro extra kosten

In eerste instantie was ingeschat dat de tunnels zo'n 4,1 miljoen euro zouden gaan kosten. Door prijsstijgingen wordt dat nu dus flink meer, en kijkt de gemeente aan tegen een totaalbedrag rond de tien miljoen euro. Turksma wil de nieuwe situatie daarom binnenkort bespreken met de gemeenteraad. "Want deze wethouder vindt het niet verstandig om er zomaar een aanvullend krediet doorheen te jagen."