Veiligheidsregio: noodverordening aanmeldcentrum Ter Apel opgeheven

Het voorterrein van het aanmeldcentrum is nog wel veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat er preventief gefouilleerd kan worden en cameratoezicht is ingesteld. Verder benadrukt de Veiligheidsregio dat de asielcrisis nog niet achterwege is. "Er is nog geen zogeheten "spreidingswet" die de verdeling van vluchtelingen over de Nederlandse gemeenten regelt. Er is nog geen geaccordeerd transitieplan. Ook zijn er nog geen andere aanmeldcentra. Daardoor blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel hoog."