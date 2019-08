Ondernemer moest onnodig weg voor ijshal: Uitermate trieste zaak

Ondernemer Max Jacobsen zag zijn bedrijf in Hoogeveen twee jaar geleden gesloopt worden om plaats te maken voor de ontwikkeling van een kunstijsbaan en een overdekt zwembad. Achteraf was die ingrijpende beslissing onnodig, want de plannen van de gemeente verdwijnen in de prullenbak.

Jacobsen was eigenaar van Maxx Sports, totdat de gemeente Hoogeveen de grond aankocht. Omdat het project bijna 20 miljoen euro duurder uitvalt dan was verwacht, gaat het hele ijsbaan- en zwembadplan niet door. Jacobsen zag het al aankomen. "En dat roep ik al jaren. Ik heb nu gelijk gekregen, maar ik ben niet blij", zegt Jacobsen."Dit is een uitermate trieste zaak. Wij zijn als inwoners van Hoogeveen jaren voor het lapje gehouden", vindt de ondernemer. "De gemeente dacht dit project te kunnen doorzetten, terwijl het helemaal niet realistisch was. Als de plannen zo veel duurder uitvallen is er simpelweg sprake van wanbeleid. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."Ook Jacobsen zelf heeft nog een appeltje te schillen met de gemeente. Zijn bedrijf moest hij voor 725.000 euro afstaan, terwijl de woz-waarde volgens de ondernemer op 1,6 miljoen euro lag. Hij verwijt de gemeente achter zijn rug om zaken te hebben gedaan met de bank."Ik ben uitgerookt", benadrukt Jacobsen nog maar eens. "Ik heb de gemeente aansprakelijk gesteld voor het geleden verlies. Dit krijgt via gerechtelijke stappen nog een vervolg. Men heeft mij in 2017 belazerd, dat is ook nu weer pijnlijk duidelijk geworden."